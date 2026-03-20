Ufficiale Il Borussia Dortmund premia Reggiani con il primo contratto pro. Khel: "SIamo entusiasti"

Luca Reggiani lega il suo futuro al Borussia Dortmund. Il difensore italiano ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club della Bundesliga, la cui durata non è stata resa nota. La firma arriva a coronamento di settimane di ottime prestazioni con la prima squadra: a soli 18 anni, Reggiani ha collezionato quattro presenze in campionato, di cui due da titolare, e il 26° turno lo ha visto entrare nella storia come il più giovane italiano a segnare in Bundesliga.

"Luca ha fatto enormi progressi, non solo nelle ultime settimane ma negli ultimi mesi", ha dichiarato il direttore sportivo Sebastian Kehl. "Ha un grande potenziale e lo sosterremo nello svilupparlo. Siamo entusiasti dei suoi primi passi nel calcio professionistico".

Reggiani era arrivato a Dortmund dalla U17 del Sassuolo nel gennaio 2024. Dopo aver contribuito al titolo di campione di categoria con gli U17, il ragazzo ha giocato con gli U19 e la squadra riserve prima di debuttare in Bundesliga il 7 febbraio contro il Wolfsburg. Il debutto da titolare è arrivato dieci giorni dopo, nella partita di andata degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta.

"Siamo stati convinti delle sue qualità già due anni fa", ha aggiunto il CEO Lars Ricken. "Abbiamo lavorato costantemente con lui, portandolo dagli U17 alla prima squadra. Il suo debutto senior è il giusto riconoscimento del suo percorso". Il giovane talento ha commentato con entusiasmo: "Sono felicissimo. Quando sono arrivato al BVB due anni fa, sognavo di giocare al Signal Iduna Park. Ora continuerò ad allenarmi duramente, ascoltare chi mi aiuta a migliorare e dare sempre il massimo".