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Fulham, è finita l'avventura di Marco Silva: il tecnico lascia dopo 5 anni
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Marco Silva non sarà più l'allenatore del Fulham. È stato lo stesso club inglese a comunicarlo con una nota sui propri canali:
"Possiamo confermare che Marco Silva lascerà il suo ruolo di allenatore del Fulham.
Si tratta di una posizione che Silva ha ricoperto per cinque anni, un periodo che lo ha reso il terzo allenatore più longevo della Premier League e il quinto dell'intera Football League. Un ciclo ricco di successi."
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