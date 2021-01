Il candidato Laporta: "Barça, la priorità è Messi. Il PSG ci ha mancato di rispetto"

"Il tema Messi è prioritario. Il nuovo presidente del Barcellona deve compiere tutti gli sforzi necessari per far sì che la meravigliosa storia d'amore tra Leo e il Barça possa proseguire. Io ho un vantaggio rispetto agli altri candidati: ho fiducia in Leo e Leo ha fiducia in me": così Joan Laporta al Corriere dello Sport. L'ex presidente blaugrana sogna di tornare al comando del club catalano, forte del record di firme raccolte a sostegno della sua candidatura (10.227). Laporta ha continuato a parlare e a 'corteggiare' la Pulce: "Sono convinto che abbia ancora almeno altri 3 anni ai massimi livelli". Poi sulle voci di un futuro di Messi al PSG ha detto: "Non mi è mai piaciuto il loro atteggiamento. Hanno mancato di rispetto al Barça. Se possono completare l'operazione? Non lo so, magari se continuano a saltare a piè pari le norme del Fair Play Finanziario forse sì".