Il caso Alexander-Arnold, il Madrid, il futuro, Ramos, la Champions: tutto Klopp alla vigilia

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, parla alla vigilia della gara contro il Real Madrid. Tanti i temi toccati dall'allenatore dei Reds. Si parte da Trent Alexander-Arnold e dalla discussa scelta di Southgate di non portarlo con l'Inghilterra per dargli uno sprone. "Non ha lavorato in queste due settimane per dimostrare che ha torto il ct: vogliamo solo he giochi il suo calcio e che lo faccia al meglio. Lui come gli altri: dietro sarà un test duro per la nostra difesa". In quella del Real Madrid ci sarà Sergio Ramos, autore del fallo che ruppe Mohamed Salah nella finale del 2018. "La mia motivazione è al top, non c'entra niente Kiev. Certo, mi ricordo la partita e se mi aveste chiesto allora se avrei invitato Sergio Ramos al mio compleanno, beh, avrei detto di no. Una notte strana, fu così, ma è passato del tempo".

Sulla partita "La nostra squadra è costruita per queste gare. Abbiamo una chance, assolutamente. Tutti dicono che il Real è favorito, dunque fantastico per noi. Cosa è andato storto in questa stagione? Vogliamo tirare fuori il massimo da questa stagione, abbiamo messo le basi per ripartire e devo dire che siamo sempre in lotta per un posto in Champions".

Sul Real Madrid "Dobbiamo superare le migliori squadre ora in Champions e il Real Madrid è in un gran momento. Hanno esperienza e se c'è qualcuno che è abituato a vincere la Champions League, beh, quello è il Madrid".

Sul suo futuro: al Madrid? "Alla fine della mia carriera, se avessi allenato solo tre club (Mainz, Dortmund, Liverpool per ora, ndr), non sarebbe male, eh? Non lo rimpiangerei. Chiaro, quando vado via è un rimpianto non vivere qui, in Spagna il clima è migliore... Siete fortunati... In quale squadra mi troverei megio qui? Ci sono tre grandi squadre, andrei bene in tutte queste. Il problema è il mio pessimo spagnolo. Non vi divertireste col mio spagnolo. E poi tutti i club hanno grandi allenatori. Sì, il Real Mallorca sarebbe perfetto".

Sulla formazione "Dovrete aspettare! Zinedine (Zidane, ndr) ha detto qualcosa sulla formazione del suo Madrid? Vedremo. Però abbiamo giocato bene contro l'Arsenal, no? Tutti e quattro gli attaccanti insieme? Verrà il momento. Domani? Vedremo".