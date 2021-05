Il CEO del Dortmund non ha dubbi: "Raiola parli quanto vuole, Haaland resta il prossimo anno"

vedi letture

"Haaland non si muove", parola di Hans-Joachim Watzke. Intervistato da Sport 1, il CEO del Borussia Dortmund non ha mostrato alcun dubbio sul futuro del talento norvegese finito nel mirino di tutte le big europee: "Mino Raiola può fare anche un'intervista al giorno per quel che mi riguarda. Non è un problema per noi come club. Erling Haaland nella prossima stagione sarà ancora un giocatore del Borussia Dortmund".