Il CEO di Spotify annuncia: "Se Kroenke vende l'Arsenal, sono pronto ad accettare la sfida"

Il miliardario svedese Daniel Ek, co-fondatore e CEO della piattaforma musicale Spotify, esce allo scoperto e mostra interesse per l'Arsenal, nel caso in cui l'attuale proprietà dovesse decidere di abbandonare il club inglese dopo il fallimento del progetto Superlega: "Ho sempre sostenuto l'Arsenal, fin da quando ne ho memoria. Se la Kroenke Sport Enterprises volesse vendere il club, sarei pronto ad accettare la sfida".

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.

— Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021