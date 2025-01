Ufficiale Il Chelsea riporta ufficialmente Anselmino a Londra, addio al prestito con il Boca Juniors

vedi letture

Un'indiscrezione divenuta realtà. Alla fine Aaron Anselmino, difensore di 19 anni argentino, è stato richiamato all'ovile dal Chelsea. Ingaggiato la scorsa estate dal Boca Juniors e assicurandogli un contratto a lungo termine a Stamford Bridge, il giocatore è stato spedito in prestito per un anno in Argentina e sempre dagli Xeneizes, collezionando un bottino complessivo di 18 presenze in tutte le competizioni.

Ma in occasione del mercato di gennaio cominciato nella giornata di ieri, i Blues hanno riportato Anselmino a Londra, stracciando il contratto siglato del trasferimento a titolo temporaneo con il Boca. Il centrale argentino potrebbe essere in campo già l'11 gennaio, quando il Chelsea di Enzo Maresca affronterà il Morecambe nel terzo turno della FA Cup. Prima di ciò, la squadra inglese tornerà in campo in Premier League contro il Crystal Palace in trasferta questo sabato.

Il comunicato

"Il difensore argentino è arrivato al Chelsea dal Boca a agosto, firmando un contratto a lungo termine, prima di tornare in prestito alla Bombonera per continuare il suo sviluppo. Aaron ha collezionato 18 presenze con il Boca in tutte le competizioni durante il suo periodo in prestito ed è diventato un elemento fisso della difesa. Bentornato al Chelsea, Aaron!".

Juan Roman Riquelme, presidente del Boca Juniors, ha recentemente espresso solo parole al miele per le potenzialità dell'argentino classe 2005: "È cresciuto molto. È sulla strada per diventare un grande calciatore. Diventerà un giocatore della nazionale. Gareggerà per un posto con i difensori centrali", sempre intervenendo ai microfoni di ESPN.