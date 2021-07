Il Chelsea si inserisce tra Arsenal e Ben White: rilancio da oltre 50 milioni per il difensore

Il Chelsea si inserisce (di nuovo) tra Arsenal e Ben White. Come riporta il Sun, i Blues in queste ore avrebbero rilanciato con forza per il difensore del Brighton e della Nazionale inglese, apparentemente a un passo dai Gunners. Il 23enne, valutato oltre 50 milioni di euro, è al centro così di una contesa sempre più agguerrita tra le big di Premier League, che vede coinvolto da settimane anche l'Everton.