Il Chelsea su Kane? Tuchel: "Piace a tutti in giro per il mondo, ma è del Tottenham"

vedi letture

Harry Kane è uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato che inizierà tra poco. L'attaccante della nazionale inglese avrebbe comunicato di voler lasciare il Tottenham a fine stagione, e il suo nome è già stato accostato a tutte le super potenze europee. Tra queste, anche il Chelsea di Thomas Tuchel, che in conferenza stampa alla viglia della sfida con l'Aston Villa ha voluto spendere qualche parola anche sul centravanti degli Spurs: "Se trovate in giro per il mondo qualcuno a cui non piaccia Harry Kane chiamatemi. Tutti amano Harry Kane, ma dobbiamo essere chiari: è un giocatore del Tottenham e ha un lungo contratto, non mi sembra il caso di parlare di lui in questa conferenza stampa".