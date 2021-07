Il Chelsea sui social: "Non accetteremo insulti razzisti nel nostro sport o nella società"

Con un messaggio pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, il Chelsea ha voluto elogiare i giocatori della nazionale inglese ponendo l'accento anche sugli insulti razzisti ai Rashford, Sancho e Saka: "Stiamo vicini ai nostri eroi della nazionale inglese. Non accetteremo insulti razzisti nel nostro sport o nella società. Deve fermarsi".

We stand together with our @england heroes.

We will not accept racist abuse in our sport or in society.

It has to stop.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 12, 2021