Il City rimonta e vola in semifinale. Fuori il Liverpool, le aperture inglesi: "Sforzi inutili"

vedi letture

Serata agrodolce per il calcio inglese, che non riesce a portare tutte e tre le sue rappresentanti in semifinale di Champions League. Il Manchester City raggiunge il Chelsea dopo la "paura" del primo tempo (come sottolinea il Daily Mail), quando Bellingham aveva illuso il Borussia Dortmund: finisce 1-2, come all'andata, grazie alle reti di Mahrez su rigore e Foden. Non ce la fa invece il Liverpool, che impatta 0-0 contro un Real Madrid imperforabile. E l'Express commenta duramente "Il fallimento in Champions dimostra che non è Firmino l'unico problema di Klopp", mentre è più morbido il Telegraph: "Gli sforzi del Liverpool non sono serviti a nulla. Le speranze europee si infrangono in un pareggio a reti bianche".