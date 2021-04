Il City vince la League Cup: per Guardiola è il trentesimo titolo da allenatore

vedi letture

Il Manchester City ha vinto la League Cup, battendo in finale il Tottenham di Mason grazie ad un gol di Aymeric Laporte. Per i citizens è il primo titolo della stagione (e non sarà l'ultimo), ma per Pep Guardiola, allenatore del City, il titolo vinto oggi ha un sapore ancor più speciale. Per il catalano infatti, la League Cup alzata al cielo questa sera è il trentesimo titolo vinto nella sua carriera da allenatore, iniziata solo tredici anni fa alla guida del Barcellona.