Laporte regala il primo titolo dell’anno a Guardiola: Tottenham ko, la League Cup è del City

vedi letture

Un colpo di testa di Aymeric Laporte su assist di Kevin De Bruyne. Tanto basta al Manchester City di Pep Guardiola per battere in finale di League Cup il Tottenham e conquistare il primo titolo della stagione. Dopo un monologo quasi totale dei citizens, la squadra di Guardiola riesce a sbloccare una finale che pareva stregata nel finale, grazie allo stacco aereo del centrale ex Athletic Bilbao alle spalle di Sissoko su punizione battuta dal belga De Bruyne. Prosegue dunque la maledizione Spurs, che non vincono un titolo da tredici anni, quando superarono il Chelsea in finale proprio di League Cup.

RILEGGI LA DIRETTA SCRITTA DELLA FINALE SU TMW!