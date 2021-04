Il Colonia vince ad Augusta e continua a sperare: 2-3 fondamentale in chiave salvezza

L'Augsburg fallisce il match-point in chiave salvezza e perde in casa contro il Colonia. Partita decisa nel primo tempo, chiuso avanti per 3-0 dagli ospiti grazie alla doppietta di Duda e alla rete di Kainz. Nella ripresa i padroni di casa provano a rientrare in corsa con Gumny e Vargas ma non riescono ad evitare la sconfitta. All'alba della trentunesima e quartultima giornata, il Colonia sale a 29 punti, sempre terzultimo ma a una sola lunghezza da Bielefeld e Werder Brema e a due dal Mainz, mentre l'Augsburg resta in dodicesima piazza a quota 33.

Il programma completo

Augusta-Colonia 2-3: 8' e 33' Duda, 23' Kainz, 54' Gumny (A), 62' Vargas (A)

Domani

Friburgo-Hoffenheim

Magonza-Bayern Monaco

Union Berlino-Werder Brema

Wolfsburg-Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte

Domenica

Lipsia-Stoccarda

Borussia Mönchengladbach-Bielefeld