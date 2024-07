Ufficiale Il Corinthians riporta Ramalho in Brasile. Il difensore lascia il PSV dopo 3 stagioni

A tredici anni e mezzo di distanza dal suo approdo nel Vecchio Continente, André Ramalho Silva torna in Brasile. L'esperto difensore (32 anni) è infatti un nuovo giocatore del Corinthians, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Ramalho è cresciuto nel Palmeiras e poi è entrato a far parte della galassia Red Bull, trasferendosi subito in Austria e firmando nel 2012 con il Salisburgo. Poi ha vestito anche le maglie di Bayer Leverkusen e Mainz, prima di sbarcare in Olanda e giocare le ultime tre stagioni con la maglia del PSV Eindhoven.