Il CT del Belgio contro Rudiger: "Fallo su De Bruyne intenzionale. Ora vedremo se recupererà"

vedi letture

Roberto Martinez, CT del Belgio, ha commentato l'episodio della finale di Champions League di ieri tra il tedesco Antonio Rudiger e Kevin De Bruyne, costretto ad uscire dopo un duro colpo subito dall'ex difensore della Roma: "Per me Rudiger è stato molto fortunato - ha spiegato Martinez in conferenza stampa. Avrebbe meritato il cartellino roso, quando si vedono i replay non c'è alcun dubbio. E' andato volontariamente contro Kevin, con forza eccessiva e con imprudenza. Kevin non è un giocatore che cade senza motivo. Ha avuto una commozione, vedremo se riuscirà a recuperare in tempo per l'Europeo".