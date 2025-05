Ufficiale Il d.s. Paul Mitchell lascia il Newcastle. Un addio legato a quello del CEO Eales

Si separano le strade del Newcastle e Paul Mitchell. Il direttore sportivo lascerà il club di comune accordo alla fine di giugno 2025: "Paul si è unito al club nel luglio 2024, ritrovando così il CEO dei Magpies, Darren Eales, che aveva già ingaggiato Paul al Tottenham Hotspur nel 2014. Per motivi di salute Darren si dimetterà presto dall'incarico di CEO.

Durante il mandato di Paul come direttore sportivo, il club ha vinto il suo primo importante trofeo nazionale in 70 anni, sollevando la Coppa di Lega nel marzo 2025, e si è assicurato la partecipazione alla Champions League per la stagione 2025/26".

Paul Mitchell ha dichiarato: "Vorrei ringraziare tutti al Newcastle United per il loro supporto nell'ultimo anno, inclusi Eddie Howe, Becky Langley, i giocatori, lo staff, i proprietari e i tifosi. È stato un onore far parte del club e lavorare con persone incredibili. Me ne vado in un momento che è giusto per me e per il club, soprattutto perché Darren Eales, una persona con cui ho lavorato a stretto contatto nel corso della mia carriera, se ne andrà presto. Il club è in ottime mani dentro e fuori dal campo ed è in una posizione fantastica per continuare a crescere. Vorrei augurare a tutti coloro che sono legati al Newcastle United un futuro luminoso e di successo".