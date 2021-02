Il Dortmund ha annunciato il dopo-Terzic, Lopetegui: "Non credo abbia influenza negativa, anzi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Borussia Dortmund, mister Julen Lopetegui ha commentato così il ruolo ad interim di Terzic e il prossimo avvicendamento sulla panchina giallonera, già ufficiale, con Marco Rose: "Terzic conosce perfettamente i suoi giocatori, il che dà loro stabilità. Non credo che la notizia di Rose avrà un'influenza negativa, a volte succede l'esatto contrario. Avranno voglia di qualificarsi ai quarti, proprio come noi. Hanno un allenatore capace e una grande squadra, giocano molto bene a calcio, ti attaccano in molti modi e sanno anche difendere", le parole del tecnico del Siviglia.