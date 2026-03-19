Il ds del Bayern su Musiala: "Niente Nazionale: deve recuperare, anche per i Mondiali"

Non ci sarà Jamal Musiala fra i convocati di Julien Nagelsmann per le prossime sfide della Germania, che nella sosta in arrivo affronterà due amichevoli contro Svizzera e Ghana (il 27 ed il 30 marzo). Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha spiegato: "Musiala ha già completato una settimana di riabilitazione. È infortunato e credo che non potrà viaggiare con la nazionale per recuperare la forma con noi in vista di aprile, del resto della stagione e dei Mondiali estivi".

Il club bavarese è completamente concentrato sul recupero del ventiduenne. Musiala si sottoporrà a una riabilitazione graduale a Monaco di Baviera per poter tornare a giocare il prima possibile. Su di lui intanto si sprecano anche le voci di mercato, che lo vedono attorniato da altri grandi club che sperano di strapparlo al Bayern.

Prima della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta l'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, lo ha esaltato spiegando di vederlo a lungo nel club: "Se spero di allenare a lungo Musiala? Lui è un giocatore che al 100% può tirare fuori giocate clamorose. E' sempre una questione di tempo, ma è importante per il Bayern oltre che alla Germania".