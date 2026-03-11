Bayern, allarme infortuni: Urbig preoccupa, cosa filtra su Musiala e Davies dopo l'Atalanta

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Alphonso Davies, Jonas Urbig e Jamal Musiala per le prossime sfide. All'indomani del roboante 6-1 inferto all'Atalanta nell'andata degli ottavi di Champions, il club bavarese è passato alle note dolenti e ha ufficializzato il bollettino medico per il terzetto infortunato alla New Balance Arena, confermando che tutti e tre "dovranno inizialmente fermarsi".

Alphonso Davies ha riportato una distrazione ai flessori della coscia destra, finito ko poco dopo il suo ingresso in campo e ricadendo in un problema muscolare appena superato. In lacrime per dolore e frustrazione dopo essersi accasciato a terra, è stato consolato anche dall'allenatore Kompany all'uscita dal campo e spedito verso gli spogliatoi. Jamal Musiala, trequartista tedesco subentrato a gara in corso, ha accusato una forte reazione dolorosa alla caviglia sinistra che lo aveva colpito già in estate. Problema fisico che ha costretto i Die Roten a finire in dieci il finale di gara con l'Atalanta per i cambi esauriti.

Situazione delicata tra i pali invece. Jonas Urbig, che sostituiva l'infortunato Neuer, ha subito una commozione cerebrale dopo uno scontro in occasione del gol di Pasalic. Secondo quanto riportato da SPORT1, il portiere tedesco è stato trasportato in ospedale per disturbi della vista, pur riuscendo a rientrare con la squadra. Sabato, nel big match contro il Bayer Leverkusen, toccherà con ogni probabilità a Sven Ulreich, che non difende la porta del Bayern Monaco dal settembre 2024. Restano da capire i tempi di recupero dei tre giocatori di Kompany invece a distanza di una settimana dalla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Dea.