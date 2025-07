Ufficiale Il Friburgo si regala anche Igor Matanovic: l'attaccante croato arriva dall'Eintracht

Il Friburgo ha ufficialmente annunciato l'acquisto del giovane attaccante Igor Matanovic, proveniente dall’Eintracht Francoforte. Il 22enne nato ad Amburgo ha firmato un contratto a lungo termine. Cresciuto nel St. Pauli, dove ha esordito come professionista nella 2. Bundesliga a soli 17 anni, nel 2021 si trasferì all'Eintracht, trascorrendo le prime due stagioni in prestito sempre al St. Pauli.

Nel 2023/24, l’attaccante ha continuato il suo percorso in prestito, questa volta al Karlsruher, dove ha mostrato il suo valore segnando 14 gol e fornendo 7 assist in 32 partite. La scorsa stagione Matanovic ha collezionato 25 presenze tra Bundesliga, Europa League e DFB-Pokal, realizzando due reti con l'Eintracht. A livello internazionale ha fatto il suo debutto con la Nazionale croata nel settembre 2024, segnando un gol in cinque partite disputate.

Jochen Saier, direttore sportivo del Freiburg, ha commentato: "Igor ha un profilo molto interessante. È fisicamente potente e pericoloso in fase offensiva. Ha una grande mentalità e la voglia di lavorare per la squadra". Il giovane attaccante ha espresso la sua felicità per il trasferimento: "Sono felicissimo di essere qui. Il Friburgo è una famiglia e un club ambizioso, la stessa ambizione che mi ha sempre contraddistinto". Matanovic indosserà la maglia numero 31.