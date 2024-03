Ufficiale Eintracht Francoforte, blindato l'attaccante Matanovic: contratto fino al 2029

vedi letture

L'Eintracht Francoforte ha blindato il giovane attaccante Igor Matanovic, attualmente in forza al Karlsruher dove ha segnato 10 gol in 23 gare in Budesliga2. Il classe 2003 ha infatti firmato un prolungamento fino al 2029 con il club tedesco allungando il suo rapporto con rossoneri di altri tre anni rispetto alla precedente scadenza (fissata nel 2026).