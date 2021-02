Il futuro di Ivan Santini riparte in patria: il centravanti ha firmato con l'Osijek

vedi letture

Dopo essersi svincolato dallo Jiangsu Suning, Ivan Santini ha firmato con l'NK Osijek fino a fine stagione. L’attaccante ha scelto di tornare a giocare in patria per ritrovare il ritmo partita e poi provare a tornare in estate in una delle grandi leghe europee.