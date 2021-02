Il golden boy Shola Shoretire è il più giovane esordiente in Europa col Manchester United

vedi letture

Uno scialbo 0-0, che basta al Manchester United per passare il turno ai danni della Real Sociedad dopo il rotondo 4-0 dell’andata, regala ai Red Devils anche un volto nuovo. È quello di Shola Shoretire: a 17 anni e 23 giorni, l’attaccante è infatti il giocatore più giovane a vestire la maglia dello United in una competizione europea, come evidenziato da Opta. Classe 2004, originario di Newcastle e fresco di primo contratto da professionista con il Manchester, Shoretire è considerato una delle principali promesse del vivaio di Old Trafford e ha esordito anche in Premier League pochi giorni fa, curiosamente proprio contro il Newcastle.