Ufficiale Il Principito Guardado lascia il Betis e torna in Messico dopo 17 anni

Andres Guardado (37 anni) torna a casa, in Messico, a distanza di quasi 17 anni dal momento in cui è sbarcato in Europa. Un percorso che l'ha visto per la maggior parte del tempo esibirsi in Spagna: partito dall'Atlas, si è trasferito al Deportivo e poi al Valencia, prima delle parentesi al Bayer Leverkusen in Germania e poi al PSV in Olanda, prima di fare il definitivo ritorno in Liga nell'ormai lontano 2017, quando si è unito al Real Betis.

Oggi, il Club Leon ha annunciato l'arrivo della leggenda del calcio messicano (recordman di presenze con la Tricolor), che ha firmato un contratto biennale.