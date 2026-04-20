Il Superclasico di Paredes: rigore super, esultanza iconica e infortunio col Boca

Il Boca si è preso il 256° Superclasico, superando il River Plate per 1-0 grazie a un gol su rigore di Leandro Paredes, tra i protagonisti principali del trionfo al Monumental questa notte. Per gli Xeneizes un successo cruciale che consente di tenere il passo di Estudiantes e Velez Sarsfield al vertice del gruppo A. Eppure nella casa dei Millonarios l'ex centrocampista di Juventus e Roma ha ricevuto un'accoglienza ostile, pesantemente insultato fin dall'inizio del match.

Quando lo speaker dello stadio ha pronunciato il suo nome, gli insulti dalle tribune sono aumentati e il suo cognome è stato il più fischiato, la ricostruzione riportata da ESPN. Il centrocampo del Boca non ha brillato in termini di bellezza calcistica, ma Paredes senza dubbio è stato il migliore dei suoi. Il meglio è arrivato, ovviamente, nel finale di primo tempo. Prima di rientrare negli spogliatoi, il 31enne argentino ha sfruttato il fallo di mano di Lautaro Rivero per calciare il rigore decisivo. L'arbitro, rivista l'azione, ha assegnato il penalty poi trasformato con freddezza massima da Paredes. Per festeggiare, l'ex Juve e Roma ha scelto il gesto delle mani portate alle orecchie. Una delle esultanze sfottò più famose, oltre che massima richiesta di applausi da parte dei suoi tifosi.

Nella ripresa, la partita è diventata più intensa e nervosa. Paredes ha preso un cartellino giallo per una spinta a Joaquin Freitas, scatenando la reazione e la conseguente ammonizione di Marcos Acuña. Poco prima della mezz'ora del secondo tempo, il centrocampista di 31 anni ha lasciato il campo per un fastidio al flessore della gamba destra, consegnando la fascia di capitano ad Ander Herrera, entrato al suo posto. Risultato della gara del campione del Mondo? 72 minuti giocati, 1 gol, 3 cross riusciti e 25/30 passaggi completati (83% di efficacia).