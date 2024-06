Ufficiale Il Lens scova il nuovo mister: Will Still firma per tre anni, club inglesi a bocca asciutta

Salutato l'ormai ex tecnico francese Franck Haise, ufficialmente approdato al Nizza, è tempo di novità. Will Still è stato nominato nuovo allenatore dell'RC Lens. Il club di Ligue 1 si è rivolto al 31enne, che era libero dopo aver lasciato lo Stade de Reims.

I dettagli. Still ha firmato un contratto triennale con la squadra dell'Artois. Considerato un potenziale obiettivo per i club di Championship inglesi, tra cui il Sunderland, invece il 31enne belga ha scelto di rimanere nella massima serie francese. Tra l'altro la prossima stagione 2024-25 per il Lens sarà molto importante visto che disputerà il girone di qualificazione della UEFA Conference League.

La presentazione. Il nuovo amministratore delegato del Lens, Pierre Dreossi, ha dichiarato: "Will era la nostra priorità assoluta per assumere l'incarico di allenatore e iniziare il nuovo ciclo che si sta aprendo nel club. Non è solo un allenatore promettente che ha battuto i record di precocità, ma è una personalità unificante ossessionata dalla vittoria, un vero appassionato, un conquistatore e un ottimo tattico", la chiosa. Non resta che attendere l'inizio della prossima Ligue 1 per verificare l'efficacia del neo tecnico.