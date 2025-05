Ufficiale Addio al Lens per motivi personali, Still riparte dalla Championship e dal Southampton

vedi letture

A pochi giorni dal suo inaspettato addio al Lens per "motivi personali", Will Still ha già trovato una nuova squadra: il giovane belga è il nuovo allenatore del Southampton, squadra retrocessa in Championship, la seconda divisione inglese, dopo una stagione disastrosa.

Ecco il comunicato ufficiale: "Il Southampton Football Club è lieto di annunciare la nomina di Will Still a nuovo allenatore della prima squadra maschile. Still ha accettato un contratto triennale dopo aver recentemente allenato il RC Lens, club della Ligue 1 francese.

Il trentaduenne è uno dei talenti più brillanti tra i giovani allenatori d'Europa, una reputazione plasmata dal suo straordinario periodo di lavoro in Belgio e Francia. Ha guidato il Lens all'ottavo posto nella massima serie francese in questa stagione, un periodo che ha fatto seguito a due anni di successi nello stesso campionato con il Reims, dove è diventato il più giovane allenatore nei cinque maggiori campionati europei ed è salito alla ribalta dopo aver guidato la squadra a un record di 19 partite di imbattibilità nella stagione 2022/23. Prima di approdare in Francia, Still aveva lavorato come allenatore in Belgio, suo paese natale (anche se è figlio di genitori inglesi), con Lierse e Beerschot".

Will Still ha affermato: "Sono estremamente orgoglioso ed emozionato di essermi unito al Southampton: qui c'è un potenziale enorme e abbiamo una grande opportunità di fare qualcosa di speciale. Il progetto che mi è stato presentato è davvero impressionante e, tutti insieme, credo che possiamo costruire un'identità chiara e un futuro molto positivo per la squadra. Non vedo l'ora di incontrarvi, tifosi. Non vedo l'ora di sentirvi parlare e di sentire l'energia e la fiducia che ci sono a St Mary's. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro quest'estate e di iniziare a costruire un gruppo affiatato che possa rendere tutti orgogliosi e riportarci dove meritiamo: in Premier League".