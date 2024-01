Ufficiale Il Lille annuncia un talento portoghese: dal Boavista arriva il 20enne Tiago Morais

vedi letture

Tiago Morais è un nuovo giocatore del Lille. L'esterno della nazionale portoghese Under-21 ha firmato oggi un contratto fino al 2028.

Questo il comunicato: "Tiago Fontoura Fonseca Morais è nato il 3 settembre 2003 a Espinho, nella regione di Porto. È nel Boavista che matura le sue doti di calciatore. Il suo percorso lo porta gradualmente alla prima squadra, di cui indossa i colori per la prima volta nel 2020, a soli 17 anni. Nei primi 5 mesi della stagione 2023-2024, la vivace ala ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in sole 20 presenze. È stato anche eletto miglior giovane giocatore del campionato per i mesi di agosto e settembre 2023 e costituisce una delle principali rivelazioni della Liga portoghese".

"Siamo molto contenti della firma di Tiago. È un giocatore che abbiamo seguito particolarmente e che ha dimostrato ottime qualità come uomo assist e realizzatore. Pur avendo ancora ampi margini di miglioramento, porterà subito nella nostra rosa le sue qualità ed un profilo diverso. Ha dimostrato tantissima volontà e voglia di unirsi a noi", ha detto il presidente Letang.

Queste invece le parole del giocatore: "Sono molto felice di essere qui, vengo con l'ambizione di crescere a Lille e di superare i miei limiti. Voglio ringraziare il club ma anche i tifosi per i loro messaggi e il loro sostegno".