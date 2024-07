Ufficiale Lille, prestito in Portogallo: Tiago Morais firma con il Rio Ave

Il Lille manda il giovane Tiago Morais a farsi le ossa in Portogallo: il centrocampista ventenne torna in Patria e firma per un anno con il Rio Ave, dove giocherà in prestito per la stagione 2024/25.

Morais è stato acquistato lo scorso anno per 3 milioni di euro dai transalpini ed ha trovato l'esordio in prima squadra, giocando in 3 occasioni fra campionato e coppe. Per il prossimo anno però cercherà spazio nel suo Paese. "Che sorpresa", ha scritto su Instagram il club lusitano, accogliendo il fantasista.