Il Lille torna primo in Ligue 1, ma solo di un punto: 0-0 interno contro il Brest

Il Lilla allunga sì sul PSG, ma non come avrebbe voluto. Appena ripresi dai parigini in classifica, i primatisti della Ligue 1 avevano l'occasione di rimettere tre punti tra loro e la squadra di Pochettino, ma non sono riusciti ad andare oltre un modesto pareggio interno a reti bianche contro il Brest. Adesso dunque il Lille ha una lunghezza di vantaggio sui detentori del campionato.

Lilla - Brest 0-0