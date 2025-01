Ufficiale Il Lione ha esonerato Pierre Sage: "Costretti a questa decisione per il contesto attuale"

vedi letture

Pierre Sage non è più l'allenatore del Lione. Con un breve comunicato sul proprio sito ufficiale, il club francese ha dato il benservito al tecnico che aveva evitato la retrocessione nella scorsa stagione, chiudendo il campionato addirittura al sesto posto, e che stava facendo bene in quella attuale. Fatale a Sage un gennaio caratterizzato da troppi passi falsi, su tutti l'eliminazione in Coupe de France contro una squadra di quinta divisione. La squadra però occupa attualmente la sesta piazza in Ligue 1, non distante dal terzo posto, ed è in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League.

Ecco il comunicato: "L'Olympique Lyonnais è costretta a esonerare dall'attività il suo allenatore, Pierre Sage, così come i membri dello staff, Jamal Alioui, Rui Lemos, Denis Valor e Rémy Vercoutre, in attesa di una decisione che arriverà nei prossimi giorni. Questa scelta sportiva, che si inserisce nel contesto attuale della stagione 2024-2025, non mette in discussione l’enorme lavoro svolto all’inizio del 2024 e per il quale l’Olympique Lyonnais sarà sempre grato a Pierre Sage e alla sua squadra".