Il Lione spreca una buona chance per superare il PSG: con il Lens è solo 1-1. In rete Paquetà

vedi letture

Finisce 1-1 l’ultima gara di questo sabato di Ligue1 tra il Lens quinto in classifica e il Lione quarto, che aveva la grande opportunità di scavalcare il Monaco e il PSG e volare al secondo posto. Dopo il vantaggio iniziale di Clauss, la squadra di Garcia viene rimessa in partita dal pareggio dell’ex Milan Paquetà, che trova il sigillo finale che vale l’1-1 a dieci minuti dalla fine. Nervosismo nel finale, con il Lione che chiude in dieci per il rosso diretto mostrato a Slimani.

La classifica aggiornata

Lille 66

*PSG 63

*Monaco 62

*Olympique Lione 61

*Lens 49

Olympique Marsiglia 45

Rennes 44

Montpellier 44

*Metz 42

Angers 40

Nizza 39

Reims 38

Bordeaux 36

Brest 35

Strasburgo 33

Saint-Etienne 33

Lorient 29

Nimes 29

Nantes 28

Digione 15

*=Una gara in più