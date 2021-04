Il Manchester City ha già prenotato il nuovo Neymar: cifra monstre per Kayky

Kayky Chagas è una delle grandi promesse del calcio brasiliano e internazionale. Diciassette anni, è già promesso sposo del Manchester City che per strapparlo alla concorrenza di mezzo mondo e portarlo via al Fluminense, prenotandolo per quando avrà 18 anni nel giugno del 2022.

Cifra monstre Non ancora maggiorenne, i Citizens hanno dovuto sborsare soldi pesanti per prenotarlo. Lo scouting del club inglese lo segue da lungo tempo e ora ha deciso di accelerare per chiudere. Al Flu, 10 milioni di euro più 7-8 circa in bonus relativi agli obiettivi personali e di squadra che raggiungerà Kayky col City.