Il Melbourne City è campione d'Australia. Storico primo titolo: Sydney battuto 3-1 in finale

Dopo il Manchester City in Premier League e il Troyes in Ligue 2, un altro club del City Football Group ha vinto il suo campionato. Si tratta del Melbourne City, formazione australiana che si è laureata campione per la prima volta nella sua storia battendo il Sydney FC per 3-1 nella finale della A-League. Le reti sono state realizzate da Atkinson, Jamieson (rigore) e Galloway. Di Barbarouses il gol che aveva illuso la squadra di Corica, che si è complicata la vita alla mezzora con l'espulsione di Brattan.