Il Messico ha un nuovo '9': naturalizzato Rogelio Funes Mori, pupillo del ct Martino

vedi letture

Tra argentini in Messico, ci si intende. E si ha dei contatti, è chiaro. Specie se si bazzica lo stesso mondo, quello del calcio. Il commissario tecnico del Tricolor, El Tata Martino, è argentino. E ha scelto un argentino - o, per meglio dire, ex argentino - come suo nuovo numero 9. Si tratta di Rogelio Funes Mori, nato in Argentina 30 anni fa, attaccante del Monterrey dal 2015 e con un passato anche in Europa, Benfica. Ha appena ricevuto il passaporto messicano e sarà lui il nuovo numero 9 della nazionale.