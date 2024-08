Ufficiale "Il migliore al mondo". L'Aston Villa annuncia il rinnovo del Dibu Martinez, i dettagli

"The Best in the World". Annuncia così l'Aston Villa il rinnovo di contratto di Emiliano Martinez, che ha firmato fino al 2029 con il club inglese. Il Dibu, personaggio da sempre molto controverso, ha fino a questo momento totalizzato 160 gare con i Villans. Di seguito il comunicato integrale:

"L'Aston Villa è lieta di annunciare che Emi Martinez ha firmato un nuovo contratto con il club. Beniamino dei tifosi, il portiere campione del mondo ha prolungato la sua permanenza al Villa Park fino al 2029. È entrato a far parte del club nel settembre 2020, parando un rigore al suo debutto e vivendo una stagione esordio stellare, eguagliando il record del club di 15 partite senza subire gol in una stagione di massima serie. Da allora ha collezionato oltre 150 presenze con il club, di cui è stato capitano in alcune occasioni. Sulla scena internazionale, Martinez ha anche brillato per il suo paese. Al suo debutto dopo essersi unito a Villa, ha vinto due volte la Copa America e sollevato il premio più importante del gioco, giocando un ruolo chiave quando l'Argentina ha vinto la Coppa del Mondo nel 2022. Congratulazioni, Emi!".