Il miracolo di Tuchel: oggi il Chelsea è favorito sul City per la vittoria della Champions

Ordine, dinamismo, compattezza. Intelligenza tattica, ma anche spazio ai singoli, per esaltarne le peculiarità. Un vero capolavoro, quello compiuto da Thomas Tuchel in poco più di 100 giorni sulla panchina del Chelsea. Il tecnico tedesco ha ridato identità e anima a una squadra che gravitava nella pancia della Premier League, senza infamia né lode, e l'ha portata in poco tempo a raggiungere traguardi impensabili. Ha battuto Simeone, Mourinho, Klopp, Zidane, Guardiola e Ancelotti, ovvero gli allenatori più vincenti degli ultimi 15 anni, e ha conquistato la finale di Champions League.

Non sarà facile, per il Manchester City, sollevare la cielo per la prima volta la sospirata Coppa dalle grandi orecchie. Se n'è accorto Guardiola che, nel momento clou della stagione, quello in cui la stanchezza comincia a farsi sentire, ha accantonato la sua idea di "controllo totale" dando alla sua creatura una forma più "umana", sicuramente meno bella, capace di adattarsi all'avversario e di portare a casa ugualmente i risultati. Una tattica che però non ha avuto successo nelle due sfide disputate contro i Blues, perché De Bruyne e soci sono usciti sempre con le ossa rotte contro un rivale che ne è riuscito a prevedere quasi tutte le mosse e a contrastarle efficacemente. Il 29 maggio ci vorrà un City al massimo dello splendore per abbattere la macchina praticamente perfetta costruita da Tuchel. Se la sfida si giocasse domani, sarebbe il Chelsea a essere favorito. Chi lo avrebbe mai detto.