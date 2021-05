Il Monaco pensa già ai rinforzi per la Champions: tre obiettivi in Bundesliga

Il Monaco sta lottando con il Lione per assicurarsi un posto nella prossima Champions League ma pensa già alla prossima stagione e a come rinforzare una rosa che ha raccolto risultati sorprendenti sotto la guida di Niko Kovac. Il club del Principato, riporta France Football, vorrebbe aggiungere esperienza in difesa e starebbe pensando a Jerome Boateng, che lascerà il Bayern e sarà libero di scegliere la sua nuova squadra. Per il ruolo di portiere, invece, ancora non decolla la trattativa per Alexander Nubel, vice di Neuer al Bayern Monaco. Così, il Monaco ha chiesto informazioni su Roman Burki, ex numero uno del Borussia Dortmund in cerca di riscatto dopo tanti mesi di panchina.