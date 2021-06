Il Portogallo è la prima finalista dell’Europeo Under 21: battuta la Spagna grazie ad un autogol

E’ il Portogallo il primo finalista dell’Europeo Under 21. I giovani lusitani, che hanno eliminato nello scorso turno gli Azzurri di Nicolato, hanno battuto in semifinale la Spagna degli “italiani” Diaz e Villar grazie ad uno sfortunato autogol nel finale di gara del difensore del Villarreal Jorge Cuenca. Gli spagnoli, dunque, dopo la vittoria dell’ultima edizione giocata in Italia, abdicano in semifinale. Per Leao, Dalot e compagni ora è attesa per l’altra finalista, che uscirà dalla sfida di questa sera tra Olanda e Germania.