Il primo acquisto dello Shakhtar di De Zerbi sarà Pedrinho: 18 milioni di euro al Benfica

Sarà l'ala destra brasiliana Pedrinho il primo acquisto del nuovo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Il club ucraino, riporta 'Globoesporte', ha raggiunto l'accordo col Benfica per l'acquisto del calciatore classe '98. Costo del cartellino 18 milioni di euro, per il calciatore pronto un contratto di cinque anni. Pedrinho è atteso in Ucraina la prossima settimana per ufficializzare l'accordo.