Ufficiale Il primo ceco nella storia del Wolverhampton: Krejci lascia il Girona in prestito

Il Wolverhampton ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Ladislav Krejci,. Il difensore di proprietà del Girona entra nella storia del club inglese diventando il primo giocatore ceco della storia.

Il 26enne centrale, in grado di giocare anche a centrocampo, porta con sé l’esperienza di quasi 250 presenze tra club e nazionale. L’operazione prevede la possibilità di rendere permanente il trasferimento fino al 2030, ma al verificarsi di determinate clausole. Krejci ha iniziato a giocare a 17 anni con lo Zbrojovka Brno, totalizzando oltre 50 presenze e segnando i suoi primi gol da professionista..

Il passaggio allo Sparta Praga nel 2019 ha rappresentato un passo avanti: sono arrivate le prime esperienze europee e quattro trofei nazionali, tra cui la Coppa di Repubblica Ceca. Nel marzo 2022 ha esordito in nazionale maggiore segnando il gol più veloce nella storia della Repubblica Ceca, e ha disputato tutti e tre i match agli Europei 2024. Capitano dello Sparta dal 2022, Krejci ha guidato la squadra al primo titolo in nove anni, guadagnandosi il riconoscimento di Player of the Season. Nella sua ultima stagione nella capitale ha contribuito alla conquista degli ottavi di Europa League e ha chiuso con 11 gol e 7 assist, meritandosi la chiamata del Girona.

In Spagna, il difensore ha collezionato 36 presenze, sette delle quali in Champions League, e il suo spettacolare gol di sinistro contro il Villarreal è stato eletto Goal del Mese a dicembre. Dopo l’inizio di stagione con il Girona, Krejci approda ai Wolves per una nuova sfida in Premier League.