Ufficiale Girona, arriva un difensore-goleador: dallo Sparta Praga ecco Ladislav Krejci

Il Girona potenzia la sua difesa in vista della prossima stagione, in cui dovrà disputare, oltre a LaLiga e la Copa del Rey, anche la Champions League. Il club catalano ha annunciato l'acquisto di Ladislav Krejci, difensore centrale di piede mancino, in arrivo dallo Sparta Praga. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il nazionale ceco Ladislav Krejčí, 25 anni, rafforzerà l'asse difensivo del Girona per le prossime 5 stagioni. Il giocatore, che arriva dallo Sparta Praga, ha un accordo con il Club fino al 30 giugno 2029. Attualmente è concentrato sulla sua squadra con la quale giocherà l'Europeo.

Krejčí, alto 1,91 metri, è un centro di sinistra che si distingue per la fisicità e l'assoluta padronanza del gioco aereo, sia in difesa che in attacco (molti dei gol segnati sono di testa). Da quando è diventato professionista ha giocato 219 partite e segnato 51 gol. La scorsa stagione ne ha realizzati 11 in 39 partite. Ha esperienza nelle competizioni europee, avendo giocato in Europa League con lo Sparta Praga.

Nonostante la sua altezza, è molto agile e possiede notevoli doti tecniche nel far partire la palla da dietro e nel filtrare i passaggi in profondità. Queste sono le qualità di Krejčí, che può agire anche al centro del campo come perno o mediano centrale. si combina con la forza nello shock e l'aggressività nel corpo a corpo.

Il nuovo giocatore del Girona è una delle figure del suo Paese e leader della nazionale ceca di cui è capitano. Con la somma assoluta di 7 internazionalità. In precedenza aveva disputato nazionali in tutte le categorie inferiori.

Originario di Rosice, nel distretto di Brno-Country, nella Repubblica Ceca, Ladislav Krejčí si è allenato all'FC Zbrojovka Brno. Ha fatto il suo debutto professionale in questo club nel 2016. Tre anni dopo ha firmato per lo Sparta Praga, da dove proviene.