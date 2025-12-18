Ufficiale L'Eintracht Francoforte batte già un colpo per gennaio: acquistato il giapponese Kosugi

L'Eintracht Francoforte ha acquistato il talento giapponese di soli 19 anni Keita Kosugi, che si unirà agli Eagles dal Djurgardens IF a partire dal 1° gennaio 2026, ma è già stato ufficialmente annunciato in queste ore.

Il comunicato ufficiale dell'Eintracht

"Keita Kosugi si è trasferito dal suo club giovanile, lo Shonan Bellmare, al club svedese di massima serie Djurgardens IF nel marzo 2024, diventando presto un titolare fisso, disputando quasi tutte le partite competitive dall’inizio alla fine. Il 19enne ha collezionato finora 62 presenze tra Allsvenskan, Coppa di Svezia e Conference League UEFA, realizzando cinque gol e sette assist. Kosugi ha avuto un ruolo chiave nel portare il Djurgarden fino alle semifinali della Conference League 2024/25, dove la squadra è stata eliminata dai futuri vincitori, il Chelsea FC.

Il laterale sinistro di 1,72 m ha già maturato esperienza internazionale con le nazionali giovanili giapponesi: nel 2023 ha guidato la squadra come capitano sia ai Mondiali U17 sia alla vittoria della Coppa d’Asia U17. Nel settembre 2025 ha esordito anche con l’U23 del Giappone".

Le dichiarazioni del ds Hardung

Il direttore sportivo del club tedesco, Timmo Hardung, ha commentato così l'arrivo di Kosugi: "Con Keita Kosugi stiamo acquistando un giovane terzino sinistro che non solo ha buona tecnica con il pallone, ma copre anche molti metri e possiede un’elevata capacità di lavoro. Ha già dimostrato le sue qualità come titolare fisso in Svezia e in competizioni europee, e il suo potenziale di crescita è enorme"-