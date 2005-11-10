Ufficiale Il primo colpo della stagione 2026/27 lo mette a segno il Barça: ecco Anthony Gordon

Anthony Gordon è un nuovo giocatore del Barcellona. Il club catalano ha raggiunto un accordo con il Newcastle per il trasferimento dell'esterno offensivo inglese, che diventa un nuovo giocatore blaugrana con un contratto valido fino al 2031.

Questo il comunicato: "Nato il 24 febbraio 2001 a Kirkdale, quartiere popolare di Liverpool, Gordon è cresciuto nel settore giovanile del Liverpool prima di passare, a soli 11 anni, ai rivali cittadini dell’Everton. Il suo percorso di crescita è stato rapido: debutto in prima squadra a 16 anni in Europa League e prima presenza in Premier League a 18, con prestazioni che ne hanno subito evidenziato le qualità tecniche e atletiche. Dopo quattro stagioni e mezzo con l’Everton, intervallate da un prestito al Preston North End, Gordon ha compiuto il salto al Newcastle nel gennaio 2023. Con i Magpies si è imposto rapidamente, chiudendo la sua prima stagione con 12 gol e 10 assist e venendo eletto miglior giocatore.

Negli ultimi anni si è affermato come uno degli esterni più completi del calcio europeo, unendo velocità, capacità di dribbling e grande applicazione difensiva. Pur essendo principalmente un’ala, ha dimostrato di poter agire anche da centravanti. Arriva a Barcellona dopo essere stato tra i protagonisti del Newcastle e tra i migliori per dribbling e incisività offensiva della Premier negli ultimi anni. Reduce da prestazioni convincenti anche contro il Barça in Champions League, Gordon approda ora in Catalogna con grandi ambizioni e la volontà di confermarsi ai massimi livelli dopo il Mondiale".