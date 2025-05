Ufficiale Il PSG annuncia l'addio di 10 giocatori in estate: la lista dei giovani che partiranno

Il Paris Saint-Germain si prepara ad una settimana di fuoco: domani la sfida in finale di Coppa di Francia contro il Reims allo Stade de France, poi sabato prossimo ecco la finale di Champions League contro l'Inter, all'Allianz Arena di Monaco.

Come di consueto in questo periodo intanto, il club parigino ha reso nota, tramite un comunicato, la lista di giovani giocatori, fra ragazzi sotto contratto, dilettanti e aspiranti ad un posto, che a fine stagione lasceranno il club a parametro zero. Si tratta in questo caso di 10giovani nati fra il 2004 ed il 2008 e sono i seguenti: Louis Mouquet, Salah-Dine El Mezouari, Vimoj Muntu Wa Mungu, Ethan Bagbonon-Boudine, Lenny Lankoso, Enzo Legrix, Isaac Mensah, Chams Soule, Bocar Sy e Mohamed Baradji.

Intanto la squadra di Luis Enrique si appresta ad affrontare il Reims: sarà l'antipasto della finale di Champions, con i parigini che, esattamente come l'Inter a Como stasera, dovranno anche stare attenti ad infortuni e stanchezza, per arrivare poi al meglio all'appuntamento più importante dell'anno. Il tecnico spagnolo comunque può contare sulla quasi totalità della rosa ed ha fatto sapere in conferenza stampa di dover rinunciare solamente a Kimpembe.