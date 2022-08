Il PSG molla Skriniar: tentativo fallito per Simakan, Campos punta tutto su Disasi

Il Paris Saint-Germain sembra aver rinunciato definitivamente al sogno di ingaggiare Milan Skriniar e ora deve concentrarsi su un obiettivo preciso per rinforzare il reparto difensivo. Come riporta L'Equipe, i parigini avrebbero tentato di ingaggiare Mohamed Simakan del Lipsia, ma i tedeschi hanno rispedito l'offerta al mittente. Così, adesso gli occhi sono tutti puntati su Axel Disasi, 24enne centrale del Monaco che piace anche ad Atletico e Tottenham. Disasi è arrivato nel Principato nel 2020 dal Reims per 13,5 milioni; i monegaschi chiedono non meno di 35 milioni e hanno già rifiutato due proposte.