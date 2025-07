Ufficiale Il PSG presta di nuovo Gabriel Moscardo: il centrocampista vola in Portogallo

Dopo una stagione complicata allo Stade de Reims, dove ha collezionato appena 10 presenze e 1 gol in tutte le competizioni, Gabriel Moscardo proverà a rilanciarsi in Portogallo. Il centrocampista brasiliano classe 2005, di proprietà del Paris Saint-Germain, si trasferisce in prestito secco allo Sporting Braga fino al termine della stagione.

Ad annunciare l’operazione è stato lo stesso club portoghese attraverso un comunicato ufficiale, in cui si precisa che non è prevista alcuna opzione di acquisto: "Gabriel Moscardo è un Guerriero! Il diciannovenne nazionale brasiliano arriva in prestito dal PSG (Francia) fino al termine della stagione, senza clausola rescissoria".

Non è da sottovalutare nemmeno il legame societario tra Braga e PSG: il club portoghese, infatti, vede tra i suoi azionisti di minoranza il fondo qatariota QSI, lo stesso che controlla il Paris Saint-Germain. Un’operazione, quindi, che potrebbe rivelarsi utile anche per monitorare da vicino lo sviluppo del giocatore in vista di un futuro rientro a Parigi.