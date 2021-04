Il PSG suona già la carica in vista del ritorno: "Tutto da giocare, ricordiamoci Barça e Bayern"

Il Manchester City di Pep Guardiola batte il Paris Saint-Germain a Parigi nella sfida di andata delle semifinali di Champions League e ipoteca la finalissima di Istanbul. Una vittoria sofferta per la squadra inglese, che va sotto nel primo tempo e rischia grosso, ma poi domina nella ripresa: finisce 1-2 , con l'espulsione finale di Gueye a rendere ancora più amara la serata per i ragazzi di Pochettino. Un risultato che ovviamente non può piacere ai transalpini, che però provano subito a caricarsi in vista del ritorno, ricordando le imprese in trasferta negli ottavi e nei quarti: "Tutto è ancora possibile in questa semifinale. Dopo le vittorie a Barcellona e Monaco, è ancora tutto da giocare. Parigi crede nella sua forza":

Everything is still possible in this semifinal.

After victories in Barcelona and Munich, there is all to play for. Paris can believe in its strengths.

More than ever, 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒🔴🔵 pic.twitter.com/0e8q8AGY38

