Il PSG dura un tempo, il City la ribalta nella ripresa: Guardiola espugna 2-1 il Parco dei Principi

vedi letture

Dopo un primo tempo di assoluta sofferenza, il Manchester City ribalta il PSG e va a vincere 2-1 al Parco dei Principi l’andata della semifinale di Champions League. Una partita bellissima, dominata nel primo tempo dai padroni di casa e nella ripresa dai ragazzi di Guardiola. PSG avanti con Marquinhos nel primo tempo, City che vince con Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez.

NEYMAR ILLUMINA IL PRIMO TEMPO - Chi si aspettava un Manchester City pronto a fare la partita e un PSG giocare di rimessa è rimasto deluso. Perché il PSG gioca da Manchester City, tiene in mano il pallino del gioco e crea occasioni a ripetizione. Neymar fin dalle prime battute è giocatore più pericoloso e più ispirato in campo: il brasiliano, giocando a tutto campo, non dà punti di riferimento e mette in crisi le idee di Guardiola. L’ex Barça ci prova un paio di volte, ma la rete che sblocca il match arriva dalla testa di Marquinhos su angolo, splendido, di Di Maria. Nonostante lo svantaggio il City non riesce a reagire, rendendosi pericoloso solo con una penetrazione di Bernardo Silva premiato da Cancelo e un tiro da fuori di Foden. Poi solo PSG. Che ci prova con Di Maria, con Florenzi, con Paredes. Ma il risultato dopo i primi 45’ è solo 1-0.

UN ALTRO CITY NELLA RIPRESA - Il Manchester City viene scosso da Guardiola negli spogliatoi e a inizio ripresa la musica cambia. O meglio, cambia l’interpretazione che gli inglesi danno alla partita, anche se resta il PSG la squadra più pericolosa. De Bruyne e compagni alzano il baricentro e pur senza occasioni particolari mettono sotto pressione la difesa francese. Proprio il belga fa tremare Navas con una sforbiciata, poco prima Mbappé dopo tacco volante di Neymar semina il panico e assiste Verratti, ma l’ex Pescara non arriva per un paio di centimetri.

DE BRUYNE SEGNA CON UN CROSS - Un po’ a sorpresa, al 64’ arriva la svolta: City in pressione dopo un calcio d’angolo, Kevin De Bruyne crossa dalla sinistra un pallone su cui non interviene nessuno e che Keylor Navas legge come peggio non potrebbe. Risultato? Gol dell’1-1 e dinamica del match completamente ribaltata.

MAHREZ LA RIBALTA, IL CITY VINCE - La testimonianza arriva 7 minuti dopo. Punizione al limite dell’area del PSG. Tutti aspettano De Bruyne, alla fine parte Riyad Mahrez che col suo mancino trova l’unico pertugio disponibile, quello fra Paredes e Gueye, e batte ancora una volta Keylor Navas per l’1-2. Per il PSG è una vera e propria doccia fredda, con gli uomini di Pochettino che mentalmente accusano il colpo. Come si vede al 78’: Gueye interrompe il giropalla City con un intervento killer, pericolosissimo, su Gundogan. L’arbitro Brych, dopo averci pensato un attimo di troppo, gli sventola giustamente in faccia il rosso. In 10, il PSG non riesce più a ripartire. E il City, per certi versi, sembra “accontentarsi” dell’1-2. Ovvero di una vittoria in trasferta che regala uno smisurato vantaggio in vista della semifinale di ritorno a Manchester.